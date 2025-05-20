Крымский полуостров: погода 21 мая

В среду (21 мая) на полуострове без осадков, лишь ночью в восточных районах пройдут небольшие дожди.

Ветер западный 8-13 м/с, ночью местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13°, в горах +4…+7°; днем +18…+23°, в горах +10…+15°. В последующие двое суток (22-23 мая) область повышенного атмосферного давления обусловит сухую погоду. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Ночная температура воздуха без существенных изменений; дневная 22 мая составит +20…+25°, 23 мая повысится еще на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса Оцените материал Узнайте больше: Крымский полуостров: погода 15 мая

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