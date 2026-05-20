Крымский полуостров: погода 21 мая

До конца рабочей недели (21 и 22 мая)в Крыму сохранится неустойчивая погода.
Ночью без существенных осадков, в дневные часы за счет развития внутримассовой конвекции пройдут кратковременные дожди, местами сильные с грозами. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман. Ветер юго-восточный, восточный ночью 3-8 м/с; днем 7-12 м/с, при грозе шквалистое усиление до 15 м/с. Температура воздуха ночью +12…+16°; днем +22…+27°, в горах +15…+20°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
