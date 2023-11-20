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ский полуостров: погода 21 ноября
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 21 ноября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:27 20.11.2023

21 ноября и в следующие два дня погода в  Крыму,  благодаря перемещению  средиземноморских циклонов и связанных с ними атмосферных фронтов, будет  неустойчивой.

Завтра, 21 ноября, ночью небольшой дождь, мокрый снег; днем без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный 8-13 м/с, ночью местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2°, на побережье до +5°; днем +5…+10°, в горах -1…+4°. В последующие двое суток (22, 23 ноября) . дождь, местами сильный. Температура воздуха  22 ноября повысится 4-5 градусов, 23 ноября снова понизится на 4-5 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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