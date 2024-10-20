Крымский полуостров: погода 21 октября

В ближайшие трое суток погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона.

Без существенных осадков, лишь в понедельник (21 октября) в восточных районах вероятны дожди. Ветер северный,северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха (21 октября) ночью 2…7°, днем 10…15°; в горах ночью 0…-2°, днем 3…8°. Во вторник и среду (22-23 октября) минимальная температура воздуха существенно не изменится, максимальная повысится на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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