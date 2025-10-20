Крымский полуостров: погода 21 октября

Местами пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6°, на южном побережье до +9°; днем +12…+15°, в горах +5…+10°. В среду (22 октября) без осадков, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Ночная температура воздуха существенно не изменится, дневная повысится на 3-4°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

