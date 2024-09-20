Крымский полуостров: погода 21 сентября

21 сентября, благодаря распространению на Крымский полуостров с северо-запада барического гребня усиливающегося Скандинавского антициклона, установится умеренно-теплая, сухая, но ветреная погода.

Ветер северо-восточный умеренный (7-12 м/с), местами сильный (17-22 м/с). Температура воздуха ночью 10…15°, на южном и восточном побережье до 18°; днем 20…25°, в горах 13…18°. В воскресенье (22 сентября) сохранится сухая погода, ветер ослабеет, температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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