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Крымский полуостров: погода 21 января
фото: pxhere.com

Крымский полуостров: погода 21 января

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:27 20.01.2025

В ближайшие два дня (21-22 января) в Крыму сохранится антициклональный характер погоды.

Без осадков. Ночью и утром в отдельных пунктах ожидается туман, в горах гололедно-изморозевые отложения. Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2°, на южном побережье до +5°; днем +6…+11°, в горах 0…+5°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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