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ский полуостров: погода 21 января
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 21 января

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 16:59 20.01.2024

В воскресенье (21 января) погода в Крыму будет определяться зоной холодного атмосферного фронта.

Ожидается: ночью небольшой, местами умеренный мокрый снег, снег; днем местами небольшой снег. Ночью и утром в отдельных пунктах туман, гололед, отложение мокрого снега.  Гололедица. Ветер северо-западный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3…-8°, на ЮБК около 0°; днем -2…+3°, в горах -3…-8°. В понедельник (22 января): местами небольшой снег. Гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха существенно не изменится. Во вторник (23 января) осадки прекратятся. Минимальная температура воздуха существенно не изменится, максимальная повысится на 2-4°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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