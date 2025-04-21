Крымский полуостров: погода 22 апреля

В ближайшие трое суток 22-24 апреля погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем пониженного атмосферного давления.
Ночью без существенных осадков; днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер восточный, северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9°, на южном и восточном побережье до +12°; днем +17…+22°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды в городах и посёлках Крыма — здесь.
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С тегами: погода в Крыму