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Крымский полуостров: погода 22 апреля
иллюстрация: pxhere.com

Крымский полуостров: погода 22 апреля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:40 21.04.2025

В ближайшие трое суток 22-24 апреля погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем пониженного атмосферного давления.

Ночью без существенных осадков; днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер восточный, северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с.  Температура воздуха ночью +4…+9°, на южном и восточном побережье до +12°; днем +17…+22°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды в городах и посёлках Крыма — здесь.

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