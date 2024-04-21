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ский полуостров: погода 22 апреля
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 22 апреля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:22 21.04.2024

В понедельник (22 апреля) в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды.

Ночью без осадков; днем вероятны локальные кратковременные дожди. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9°, на побережье до +12°; днем +15…+20°, в горах +7…+12°. Во вторник (23 апреля) без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, днем местами 15-20 м/с.Температура воздуха ночью +5…+10°, на побережье до +13°; днем +17…+22°, в горах +11…+16°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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