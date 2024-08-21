Крымский полуостров: погода 22 августа

В ближайшие двое суток (22-23 августа) в Крыму сохранится жаркая погода, благодаря тропической воздушной массе.

Температура воздуха ночью 19…24°; днем 31…36°, в горах 24…29°. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с. 22 августа ночью без осадков, утром и днем за счет развития внутримассовой конвекции ожидаются локальные ливни с грозами и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с, вероятен град; 23 августа без осадков, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».