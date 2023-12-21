Крымский полуостров: погода 22 декабря

В ближайшие трое суток (22-24 декабря) в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды.

Атмосферные фронтальные разделы вызовут дожди, в субботу переходящие в мокрый снег, снег; в выходные дни в центральных, южных, восточных районах и в горах ожидаются очень сильные осадки. Ветер юго-западный 10-15 м/с, в субботу и воскресенье местами порывы 20-25 м/с. Температура воздуха в пятницу ночью +2…+7°, на побережье до +10°; днем +6…+11°, в горах +3…+5°; в субботу ночью и днем 0…+5°. В воскресенье температурный фон будет еще ниже: ночью -1….-6°, днем -1…+4°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».