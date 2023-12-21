Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | Крымский полуостров: погода 22 декабря
актуально в республике
ский полуостров: погода 22 декабря
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 22 декабря

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:16 21.12.2023

В ближайшие трое суток (22-24 декабря) в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды.

Атмосферные фронтальные разделы вызовут дожди, в субботу переходящие в мокрый снег, снег;  в выходные дни в центральных, южных, восточных районах и в горах ожидаются очень сильные осадки. Ветер юго-западный 10-15 м/с, в субботу и воскресенье местами порывы 20-25 м/с. Температура воздуха в пятницу ночью +2…+7°, на побережье до +10°; днем +6…+11°, в горах +3…+5°; в субботу ночью и днем 0…+5°. В воскресенье температурный фон будет еще ниже: ночью  -1….-6°, днем -1…+4°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Просмотры: 13

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: погода в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
погода в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.