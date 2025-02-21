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Крымский полуостров: погода 22 февраля
фото: pxhere.com

Крымский полуостров: погода 22 февраля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:11 21.02.2025

В выходные дни 22 и 23 февраля в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды.

Пройдет местами снег. На некоторых участках дорог сохранится гололедица. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, в восточных районах достигнет штормовых значений 20-25 м/с. Температура воздуха ночью -8…-13°, на побережье -5…-7°; днем -1…-6°, на ЮБК 0…+2°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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