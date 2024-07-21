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ский полуостров: погода 22 июля
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 22 июля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 22:45 21.07.2024

В начале рабочей недели погода в Крыму будет определяться  воздушной массой умеренных широт, в понедельник (22 июля), ночью без осадков, днем вероятны локальные грозовые дожди.

Ветер западный, северо-западный умеренный.Температура воздуха ночью 17…22°, на побережье до 26°; днем 29…34°, в горах 23…28°. Во вторник ( 23 июля) погода будет определяться прохождением холодного фронтального раздела. Пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, местами  усилится до 15 м/с. Температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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