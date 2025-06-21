Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | Крымский полуостров: погода 22 июня
Новости Республики
Крымский полуостров: погода 22 июня
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 22 июня

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:50 21.06.2025

В  воскресенье 22 июня ожидается комфортная, без существенных осадков погода, благодаря  воздушной массе умеренных широт.

Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 11…16°, в горах 8…10°; днем 22…27°, в горах 14…19°. В  понедельник 23 июня  погоду на полуострове будет определять  атмосферный фронт. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди.Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Минимальная температура воздуха повысится на  2-3 градуса; максимальная существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса
Оцените материал
Узнайте больше:  Крымский полуостров: погода 20 июня
Просмотры: 4

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.