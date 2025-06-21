Крымский полуостров: погода 22 июня

В воскресенье 22 июня ожидается комфортная, без существенных осадков погода, благодаря воздушной массе умеренных широт.

Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 11…16°, в горах 8…10°; днем 22…27°, в горах 14…19°. В понедельник 23 июня погоду на полуострове будет определять атмосферный фронт. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди.Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Минимальная температура воздуха повысится на 2-3 градуса; максимальная существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».