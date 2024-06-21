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ский полуостров: погода 22 июня
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 22 июня

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 16:52 21.06.2024

В  ближайшие двое суток в Крыму сохранится сухая погода, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления.

В пятницу ветер ночью северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с; днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 16…21°; днем 24…29°, в горах 17…22°. В выходные дни ветер восточный умеренный. Ночью будет прохладнее на  2-3°, днем воздух прогреется до 28…33°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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