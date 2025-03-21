Крымский полуостров: погода 22 марта

В выходные дни(22-23 марта) погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления.

Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. Ветер северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1°, на побережье до +5°; днем +10…+15°, в горах +3…+8°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса Оцените материал Узнайте больше: Крымский полуостров: погода 18 марта

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