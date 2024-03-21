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ский полуостров: погода 22 марта
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 22 марта

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:06 21.03.2024

В ближайшие сутки 22 марта погоду в Крыму будет определять зона атмосферного фронтального раздела.

Ожидаются дожди, ночью и утром в южных, центральных и восточных районах сильные, в горах с мокрым снегом. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха  ночью +1…+6°, в горах 0…-3°; днем +6…+11°, в горах 0…+5°. В последующие сутки 23 марта интенсивность осадков уменьшится, небольшие дожди пройдут в отдельных районах. Температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС». 

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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