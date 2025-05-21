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Крымский полуостров: погода 22 мая

Крымский полуостров: погода 22 мая

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 21:44 21.05.2025

В ближайшие трое суток (22-24 мая) область повышенного атмосферного давления, тропическая воздушная масса обусловят на полуострове сухую и по-летнему теплую погоду.

Ветер юго-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха 22 мая ночью +5…+10°, на побережье до +13°; днем +20…+25°, в горах +13…+18°. В пятницу и субботу воздух прогреется еще на 3-5 градусов, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и поселков Крыма — здесь.

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