Крымский полуостров: погода 22 мая

В ближайшие трое суток (22-24 мая) область повышенного атмосферного давления, тропическая воздушная масса обусловят на полуострове сухую и по-летнему теплую погоду.

Ветер юго-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха 22 мая ночью +5…+10°, на побережье до +13°; днем +20…+25°, в горах +13…+18°. В пятницу и субботу воздух прогреется еще на 3-5 градусов, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и поселков Крыма — здесь.

голоса Оцените материал Узнайте больше: Крымский полуостров: погода 21 мая

Просмотры: 2 111