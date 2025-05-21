Крымский полуостров: погода 22 мая

В ближайшие трое суток (22-24 мая) область повышенного атмосферного давления, тропическая воздушная масса обусловят на полуострове сухую и по-летнему теплую погоду.
Ветер юго-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха 22 мая ночью +5…+10°, на побережье до +13°; днем +20…+25°, в горах +13…+18°. В пятницу и субботу воздух прогреется еще на 3-5 градусов, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и поселков Крыма — здесь.
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С тегами: погода в Крыму