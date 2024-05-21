Крымский полуостров: погода 22 мая

В ближайшие двое суток (22-23 мая) на полуострове ожидается сухая и умеренно теплая погода.

Температура воздуха ночью +8…+13°, на побережье до +17°; днем +23…+28°, в горах +15…+20°. Умеренный восточный ветер днем в центральных и восточных районах усилится до 15 м/с. В пятницу (24 мая) также тепло и сухо. Ветер северо-восточной 10-15 м/с, днем в отдельных районах 17-22 м/с. Ночная температура воздуха повысится до +13…+18°, дневная существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».