Крымский полуостров: погода 22 ноября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:31 21.11.2025

Благодаря выносу  воздушных масс с акватории Средиземного моря, в выходные дни  в Крыму сохранится  погода теплее климатической нормы  на 7-9 градусов.

Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем в отдельных районах порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13°; днем +17…+22°, в горах +11…+16°. В понедельник холодный фронт принесет на полуостров дожди. Дневная температура понизится до +10…+14°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

