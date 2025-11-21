Крымский полуостров: погода 22 ноября

Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем в отдельных районах порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13°; днем +17…+22°, в горах +11…+16°. В понедельник холодный фронт принесет на полуостров дожди. Дневная температура понизится до +10…+14°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Благодаря выносу воздушных масс с акватории Средиземного моря, в выходные дни в Крыму сохранится погода теплее климатической нормы на 7-9 градусов.

