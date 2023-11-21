Крымский полуостров: погода 22 ноября

Погода в Крыму, благодаря перемещению средиземноморских циклонов и связанных с ними атмосферных фронтов, будет неустойчивая.

22 и 23 ноября на полуострове — дождь, местами сильный. Температура воздуха 22 ноября повысится 4-5 градусов, 23 ноября снова понизится на 4-5 градуса, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.