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ский полуостров: погода 22 ноября
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 22 ноября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:50 21.11.2023

Погода в  Крыму,  благодаря перемещению  средиземноморских циклонов и связанных с ними атмосферных фронтов, будет неустойчивая.

22 и 23 ноября на полуострове — дождь, местами сильный. Температура воздуха 22 ноября повысится 4-5 градусов, 23 ноября снова понизится на 4-5 градуса, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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