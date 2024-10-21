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Крымский полуостров: погода 22 октября
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 22 октября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:23 21.10.2024

В ближайшие трое суток ( 22-24 октября) погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления.

Без осадков, ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 22 октября ночью 1…6°, на побережье до 9°; днем 13…18°; в горах ночью 0…-2°, днем 3…8°. В последующие двое суток ночная температура воздуха существенно не изменится, дневная повысится на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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