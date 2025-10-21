Крымский полуостров: погода 22 октября

Ветер юго-восточный, восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4°, на побережье до +8°; днем +15…+18°, в горах +7…+11°. В четверг (23 октября) местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Ночная температура воздуха повысится до +7…+12°, дневная существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

