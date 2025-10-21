Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | Крымский полуостров: погода 22 октября
Новости Республики
Крымский полуостров: погода 22 октября

Крымский полуостров: погода 22 октября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:09 21.10.2025

В среду  (22 октября) в Крыму без осадков, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления.

Ветер юго-восточный, восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4°, на побережье до +8°; днем +15…+18°, в горах +7…+11°. В четверг (23 октября) местами пройдут небольшие дожди. Ветер  юго-восточный 7-12 м/с. Ночная температура воздуха  повысится до +7…+12°, дневная существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса
Оцените материал
Узнайте больше:  Крымский полуостров: погода 17 октября
Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x