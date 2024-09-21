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Крымский полуостров: погода 22 сентября
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 22 сентября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:23 21.09.2024

В воскресенье и в начале  рабочей недели (22-23 сентября) в Крыму преимущественно без осадков; лишь днем 22 сентября  в южных районах вероятен кратковременный дождь с грозой.

Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 8…13°, на  южном и восточном побережье до 18°; днем 22…27°, в горах 16…21°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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