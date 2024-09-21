Крымский полуостров: погода 22 сентября

В воскресенье и в начале рабочей недели (22-23 сентября) в Крыму преимущественно без осадков; лишь днем 22 сентября в южных районах вероятен кратковременный дождь с грозой.

Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 8…13°, на южном и восточном побережье до 18°; днем 22…27°, в горах 16…21°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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