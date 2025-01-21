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Крымский полуостров: погода 22 января
фото: pxhere.com

Крымский полуостров: погода 22 января

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 21:34 21.01.2025

В среду (22 января) в Крыму без осадков, лишь вечером местами пройдет небольшой дождь.

Ночью и утром в отдельных пунктах ожидается туман. Ветер юго-восточный, восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5°; днем +5…+10°. В последующие двое суток (23-24 января) зона атмосферного фронтального раздела обусловит на полуострове небольшие дожди, в горах со снегом, 23 января локальные умеренные осадки. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температурный фон без изменений, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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