Крымский полуостров: погода 22 января

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 20:21 21.01.2026

В четверг 22 января погода в Крыму будет определятся областью высокого атмосферного давления с большим суточным ходом температуры, ночью морозно, а днем воздух прогреется до оттепели.

Без осадков. Ночью и утром местами туман, изморозь. На дорогах сохранится гололедица. Ветер юго-восточный 6-11 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -5…-10°, на южном побережье 0…+2°; днем +2…+7°, в горах 0…+2°.

В пятницу и субботу, 23 и 24 января на погоду полуострова зона тёплого фронта. Пройдет  мокрый снег, дождь. В отдельных районах гололед, отложение мокрого снега. Ветер восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2° на южном побережье до +5°; днем -1…+4°, на ЮБК до +8°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

