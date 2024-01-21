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ский полуостров: погода 22 января
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 22 января

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:01 21.01.2024

В ближайшие 3 суток (22-24 января) погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона.

Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с.Температура  воздуха ночью 22 января -3…-8°, на побережье -2…+3°; днем -3…+2°, на южном побережье до +5°, в горах -4…6°. Во вторник и среду (23-24 января) минимальная температура воздуха существенно не изменится, максимальная повысится на 2-4°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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