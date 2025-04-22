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Крымский полуостров: погода 23 апреля
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 23 апреля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 21:21 22.04.2025

До конца рабочей недели 23-25 апреля погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем пониженного атмосферного давления.

Ночью без существенных осадков; днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11°; днем +17…+22°, в горах +11…+16°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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