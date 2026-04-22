Крымский полуостров: погода 23 апреля

В четверг 23 апреля в Крыму преимущественно без осадков.
Лишь вечером быстродвижущийся атмосферный холодный фронт принесет дожди. Ветер юго-западный ночью 7-12 м/с; днем усилится до 10-15 м/с, местами до 20-25 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5°, в степных и предгорных районах заморозки на поверхности почвы до -2°; днем +10…+14°, в горах +2…+7°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: погода в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: погода в Крыму