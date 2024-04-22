Крымский полуостров: погода 23 апреля

Завтра (23 апреля) благодаря области повышенного давления в Крыму будет тепло и сухо.

Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер ночью юго-западный, днем северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10°, на побережье до +13°; днем +17…+22°, в горах +11…+16°. В среду (24 апреля) южный циклон принесет на полуостров жаркий тропический воздух. Ночью местами пройдет кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем местами усилится до 17-22 м/с. Температура воздуха повысится ночью до +10…+15°; днем до +24…+29°, на южном побережье и в горах +18…+23°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».