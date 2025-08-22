Крымский полуостров: погода 23 августа

В субботу 23 августа холодный атмосферный фронт вызовет в Крыму кратковременные дожди с грозами.
Ветер ночью юго-западный 7-12 м/с, днем северо-западный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 14…19°, на побережье до 23 °; днем 26…31°, в горах 20…25°. В воскресенье осадки прекратятся, жаркий тропический воздух уступит место более прохладному полярному. Ночная температура воздуха существенно не изменится, дневная понизится на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
