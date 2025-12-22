Крымский полуостров: погода 23 декабря

В начале рабочей недели в понедельник и вторник (22 и 23 декабря) в Крыму без осадков, лишь в дневные часы вероятны локальные небольшие дожди.

Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер северо-восточный умеренный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6°, в горах 0…-2°; днем +5…+10°, в горах +2…+4°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».

