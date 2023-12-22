Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | Крымский полуостров: погода 23 декабря
актуально в республике
ский полуостров: погода 23 декабря
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 23 декабря

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:55 22.12.2023

В выходные дни (23-24 декабря) в связи с прохождением холодного фронтального раздела в  Крыму ожидаются сложные погодные условия:

Дожди, переходящие в мокрый снег, снег; в центральных, южных, восточных районах и в горах очень сильные осадки; отложение мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 10-15 м/с, местами порывы 20-25 м/с. Температура воздуха в субботу ночью и днем +1…+6°, в горах -1…-3°; в воскресенье  ночью понизится до -3….+2°, днем составит 0…+5°; в горах ночью и днем  -4…-9°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и поселков Крыма — здесь.

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: погода в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
погода в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.