Крымский полуостров: погода 23 декабря

В выходные дни (23-24 декабря) в связи с прохождением холодного фронтального раздела в Крыму ожидаются сложные погодные условия:

Дожди, переходящие в мокрый снег, снег; в центральных, южных, восточных районах и в горах очень сильные осадки; отложение мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 10-15 м/с, местами порывы 20-25 м/с. Температура воздуха в субботу ночью и днем +1…+6°, в горах -1…-3°; в воскресенье ночью понизится до -3….+2°, днем составит 0…+5°; в горах ночью и днем -4…-9°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».