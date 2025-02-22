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Крымский полуостров: погода 23 февраля
фото: pxhere.com

Крымский полуостров: погода 23 февраля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 22:46 22.02.2025

В  воскресенье и в начале рабочей недели (23-24 февраля) в Крыму  сохранится холодная, ветреная погода.

Местами пройдет небольшой снег. На некоторых участках дорог  гололедица. Ветер 23 февраля северо-восточный 10-15 м/с, в восточных районах достигнет штормовых значений  20-25 м/с. С 24 февраля  ветер перейдет на северо-западный и ослабеет до 8-13 м/с, местами  до 18 м/с. Температура воздуха ночью 23 февраля -9…-14°; днем -3…+2°, в горах -4…- 9°, на побережье -3…-8°, с 24 февраля  температура воздуха постепенно  начнет повышаться на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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