Крымский полуостров: погода 23 июля

Местами сильные ливни, грозы, град, в отдельных районах крупный град. Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с, при грозах шквалистое усиление ветра 20-25 м/с. Температура воздуха ночью 17…22°; днем 23…28°, в горах 17…22°. В последующие двое суток 24 и 25 июля погоду в Крыму будет определять поле пониженного атмосферного давления. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 16…20°, в горах 11…15°; днем 24…29°, в горах 18…22°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

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