Крымский полуостров: погода 23 июня

Местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13…18°, в горах 9…12°; днем 22…27°, в горах 16…21°, в последующие двое суток 24-25 июня осадки прекратятся. Температура воздуха повысится на 1-2 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

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