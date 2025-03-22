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Крымский полуостров: погода 23 марта
источник иллюстрации: pxhere.com

Крымский полуостров: погода 23 марта

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:30 22.03.2025

В ближайшие  двое суток  (23-24 марта) погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией антициклона.

Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 7-12 м/с, днем 24 марта местами  до 17м/с. Температура воздуха 23 марта: ночью -2…+3°, на побережье до +6°; днем +10…+15°, в горах +4…+9°. 24 марта температура воздуха  повысится на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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