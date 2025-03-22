Крымский полуостров: погода 23 марта

В ближайшие двое суток (23-24 марта) погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией антициклона.

Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 7-12 м/с, днем 24 марта местами до 17м/с. Температура воздуха 23 марта: ночью -2…+3°, на побережье до +6°; днем +10…+15°, в горах +4…+9°. 24 марта температура воздуха повысится на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса Оцените материал Узнайте больше: Крымский полуостров: погода на 20 марта

Просмотры: 2 119