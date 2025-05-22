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Крымский полуостров: погода 23 мая
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 23 мая

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:32 22.05.2025

В пятницу 23 мая и в предстоящие выходные дни 24 и 25 мая на полуострове будет солнечно и без осадков, благодаря влиянию высотного барического гребня, тропической воздушной массе.

Ветер юго-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха 23 мая ночью +8…+13°, днем +23…+28°, в горах +15…+20°. В  выходные дни воздух прогреется еще на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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