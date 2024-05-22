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ский полуостров: погода 23 мая
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 23 мая

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:19 22.05.2024

В ближайшие три дня (23-25 мая) в Крыму ожидается теплая сухая, но ветреная погода.

Температура воздуха ночью +10…+15°, на побережье до +19°; днем +23…+28°, в горах +16…+21°.   В четверг (23 мая) умеренный  северо-восточный ветер  утром и днем в центральных и восточных районах усилится  до 15-20 м/с. Днем 24 мая, в течение суток 25 мая ожидается дальнейшее усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, с порывами до 25 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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