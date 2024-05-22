Крымский полуостров: погода 23 мая

В ближайшие три дня (23-25 мая) в Крыму ожидается теплая сухая, но ветреная погода.

Температура воздуха ночью +10…+15°, на побережье до +19°; днем +23…+28°, в горах +16…+21°. В четверг (23 мая) умеренный северо-восточный ветер утром и днем в центральных и восточных районах усилится до 15-20 м/с. Днем 24 мая, в течение суток 25 мая ожидается дальнейшее усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, с порывами до 25 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.