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Крымский полуостров: погода 23 октября
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 23 октября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 20:38 22.10.2024

В ближайшие двое суток (23-24 октября) область повышенного атмосферного давления обеспечит  в Крыму сухую погоду.

Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 23 октября ночью 2…7°, на южном и восточном побережье до 10°; днем 14…19°, в горах 7…12°. В последующие сутки ночная температура воздуха будет выше на 2-3°, дневная существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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