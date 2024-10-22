Крымский полуостров: погода 23 октября

В ближайшие двое суток (23-24 октября) область повышенного атмосферного давления обеспечит в Крыму сухую погоду.
Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 23 октября ночью 2…7°, на южном и восточном побережье до 10°; днем 14…19°, в горах 7…12°. В последующие сутки ночная температура воздуха будет выше на 2-3°, дневная существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
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С тегами: погода в Крыму