Крымский полуостров: погода 23 октября
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 23 октября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:17 22.10.2025

В четверг (23 октября) на полуострове ночью местами ожидаются дожди, туман; днем без осадков.

Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12°; днем +16…+20°, в горах +10…+15°. В пятницу (24 октября) без осадков, лишь вечером холодный атмосферный фронт атлантического циклона повсеместно вызовет дожди. Ветер южный 7-12 м/с, днем порывы до 17 м/с. Температурный фон без  существенных изменений, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

