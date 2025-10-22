Крымский полуостров: погода 23 октября

Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12°; днем +16…+20°, в горах +10…+15°. В пятницу (24 октября) без осадков, лишь вечером холодный атмосферный фронт атлантического циклона повсеместно вызовет дожди. Ветер южный 7-12 м/с, днем порывы до 17 м/с. Температурный фон без существенных изменений, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Этот сайт использует файлы cookie и собирает персональные данные для улучшения работы сайта и анализа посещаемости. Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных и использование файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.