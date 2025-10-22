Крымский полуостров: погода 23 октября

В четверг (23 октября) на полуострове ночью местами ожидаются дожди, туман; днем без осадков.
Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12°; днем +16…+20°, в горах +10…+15°. В пятницу (24 октября) без осадков, лишь вечером холодный атмосферный фронт атлантического циклона повсеместно вызовет дожди. Ветер южный 7-12 м/с, днем порывы до 17 м/с. Температурный фон без существенных изменений, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
