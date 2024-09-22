Крымский полуостров: погода 23 сентября

В начале рабочей недели (23-25 сентября) в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды.

Местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью 10…15°, на побережье до 20°; днем 22…27°, в горах 16…21°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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