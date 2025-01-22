Крымский полуостров: погода 23 января

В ближайшие двое суток (23 и 24 января) погоду в Крыму будет определять зона холодного атмосферного фронта.

Временами пройдут дожди, 24 января в горах со снегом. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха 23 января ночью +1…+6°, днем +5…+10°; 24 января фон температур останется прежним, лишь в горах понизится ночью до 2° мороза, днем составит +2…+4°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса Оцените материал Узнайте больше: Крымский полуостров: погода 19 января

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