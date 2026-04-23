Крымский полуостров: погода 24 апреля

В пятницу 24 апреля ночью быстродвижущийся атмосферный холодный фронт обусловит в Крыму дожди, днем без существенных осадков.

Ветер северо-западный 10-15 м/с, ночью в южных, восточных районах и в горах усилится до штормовых значений 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9°, в горах 0…+2°; днем +11…+14°, в горах +1…+6°. В субботу 25 апреля без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8°, в горах около 0°; днем потеплеет до +13…+18°, в горах до +5…+10°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».