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ский полуостров: погода 24 апреля
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 24 апреля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:36 23.04.2024

24 апреля благодаря области повышенного давления  в Крыму будет тепло и сухо.

В среду (24 апреля) южный циклон принесет на полуостров жаркий тропический воздух. Ночью местами пройдет кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем местами усилится до 17-22 м/с. Температура воздуха повысится ночью до +10…+15°; днем до +24…+29°, на южном  побережье и в горах +18…+23°, — сообщили в  ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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