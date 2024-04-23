Крымский полуостров: погода 24 апреля

24 апреля благодаря области повышенного давления в Крыму будет тепло и сухо.

В среду (24 апреля) южный циклон принесет на полуостров жаркий тропический воздух. Ночью местами пройдет кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем местами усилится до 17-22 м/с. Температура воздуха повысится ночью до +10…+15°; днем до +24…+29°, на южном побережье и в горах +18…+23°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.