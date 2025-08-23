Крымский полуостров: погода 24 августа

В воскресенье погода в Крыму будет определяться полярной воздушной массой.
Осадки постепенно прекратятся. Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 14…19°, на побережье до 22 °; днем 23…28°, в горах 17…22°. В последующие двое суток без осадков, ветер ослабеет до умеренного. Температура воздуха понизится на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
