Крымский полуостров: погода 24 августа

Осадки постепенно прекратятся. Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 14…19°, на побережье до 22 °; днем 23…28°, в горах 17…22°. В последующие двое суток без осадков, ветер ослабеет до умеренного. Температура воздуха понизится на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

