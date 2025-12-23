Крымский полуостров: погода 24 декабря

В ближайшие сутки 24 декабря в Крыму преимущественно без осадков.
Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4°, в горах -2…-4°; днем +3…+8°. 25 декабря без осадков, усилится северо-восточный ветер до 15-20 м/с. Похолодает. Температура воздуха составит: ночью -2…-7°, на ЮБК около 0°; днем -1°… +4°, в горах -2…-4°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
