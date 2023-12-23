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ский полуостров: погода 24 декабря
иллюстрация: pikist.com

Крымский полуостров: погода 24 декабря

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 16:33 23.12.2023

В воскресенье (24 декабря) в связи с прохождением холодного фронтального раздела в  Крыму ожидаются сложные погодные условия.

Дожди, переходящие в мокрый снег, снег; в центральных, южных, восточных районах и в горах очень сильные осадки; отложение мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 10-15 м/с, местами порывы 20-25 м/с. Температура воздуха   ночью понизится до -2….+3°,  днем составит +2…+7°; в горах морозно ночью и днем  -4…-9°. В начале рабочей недели, благодаря области повышенного атмосферного давления без осадков. В понедельник ночная температура воздуха существенно не изменится, днем составит +4…+9°, в горах около 0°; во  вторник  потеплеет  на 4-6 градусов, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и поселков Крыма — здесь.

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