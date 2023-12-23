Крымский полуостров: погода 24 декабря

В воскресенье (24 декабря) в связи с прохождением холодного фронтального раздела в Крыму ожидаются сложные погодные условия.

Дожди, переходящие в мокрый снег, снег; в центральных, южных, восточных районах и в горах очень сильные осадки; отложение мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 10-15 м/с, местами порывы 20-25 м/с. Температура воздуха ночью понизится до -2….+3°, днем составит +2…+7°; в горах морозно ночью и днем -4…-9°. В начале рабочей недели, благодаря области повышенного атмосферного давления без осадков. В понедельник ночная температура воздуха существенно не изменится, днем составит +4…+9°, в горах около 0°; во вторник потеплеет на 4-6 градусов, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».