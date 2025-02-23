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Крымский полуостров: погода 24 февраля
фото: pxhere.com

Крымский полуостров: погода 24 февраля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:30 23.02.2025

В ближайшие 2 суток (24-25 февраля) погода в Крыму будет определяться тыловой часть циклона с центром в районе Поволжья.

24 февраля  местами пройдет снег, 25 февраля осадки постепенно прекратятся. На дорогах  сохраняется гололедица. Ветер северо-западный с переходом на западный 7-12 м/с, 24 февраля местами 15-20 м/с. Температура воздуха  24 февраля -7…-12°, на южном побережье -1…-6°; днем -2…+3°, в горах -3…-5°. 25 февраля температура воздуха повысится на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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