Крымский полуостров: погода 24 февраля

В ближайшие 2 суток (24-25 февраля) погода в Крыму будет определяться тыловой часть циклона с центром в районе Поволжья.

24 февраля местами пройдет снег, 25 февраля осадки постепенно прекратятся. На дорогах сохраняется гололедица. Ветер северо-западный с переходом на западный 7-12 м/с, 24 февраля местами 15-20 м/с. Температура воздуха 24 февраля -7…-12°, на южном побережье -1…-6°; днем -2…+3°, в горах -3…-5°. 25 февраля температура воздуха повысится на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса Оцените материал Узнайте больше: Крымский полуостров: погода 19 февраля

Просмотры: 2